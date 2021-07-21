Более 22 тысяч граждан Узбекистана уехало работать в Россию с начала года

За последние полгода на работу за рубеж по контрактам выехало почти 29 тыс. узбекистанцев. Об этом сообщили в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции.

Отмечается, что 3 354 гражданина получили работу в Казахстане, 826 — в Южной Корее, 1 123 — в Турции, еще 1 574 — отправились на работу в другие страны.

Между тем, получить временную работу в РФ стало проще благодаря соглашению от 2017 года об организованном наборе и привлечении узбекистанцев.

«В результате переговоров с работодателями в условиях пандемии в январе-июне осуществлен организованный набор и отправка на работу в РФ 22 116 граждан Узбекистана», — отметили в агентстве.

Ранее в Законодательной палате парламента республики сообщили, что в 2020 году только 11 тыс. трудовых мигрантов (или 0,6% от общего числа выехавших на заработки за рубеж) уехали работать в рамках оргнабора. Порядка 1,1 млн. человек работают на территории РФ.

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