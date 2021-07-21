В Узбекистане задержано несколько преступных групп, занимавшихся продажей поддельных ПЦР-тестов для выезда за рубеж, сообщает Podrobno.uz.

В Международном аэропорту "Самарканд" были пойманы с поличным мужчина и женщина, которые продавали поддельные тесты по 400 тысяч сумов.

Кроме того, на пограничном посту "Гишткуприк" были задержаны трое уроженцев Ташкентской области, продававшие поддельные ПЦР-тесты по 100 тысяч сумов. В доме одного из них в качестве вещественных доказательств были изъяты ноутбук и цветной принтер.

Реклама на Podrobno.uz

Схожая схема была раскрыта в Денауском районе Сурхандарьинской области. В момент реализации фальшивых результатов анализов по 150 тысяч сумов задержаны патронажная медсестра районного медицинского объединения и медсестра первой районной поликлиники.

По всем выявленным фактам проводится расследование.