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  • 21 июль 2021 13:30
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В Узбекистане задержано несколько преступных групп, занимавшихся продажей поддельных ПЦР-тестов для выезда за рубеж

В Узбекистане задержано несколько преступных групп, занимавшихся продажей поддельных ПЦР-тестов для выезда за рубежВ Узбекистане задержано несколько преступных групп, занимавшихся продажей поддельных ПЦР-тестов для выезда за рубеж, сообщает Podrobno.uz.

 

В Международном аэропорту "Самарканд" были пойманы с поличным мужчина и женщина, которые продавали поддельные тесты по 400 тысяч сумов.

 

Кроме того, на пограничном посту "Гишткуприк" были задержаны трое уроженцев Ташкентской области, продававшие поддельные ПЦР-тесты по 100 тысяч сумов. В доме одного из них в качестве вещественных доказательств были изъяты ноутбук и цветной принтер.

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Схожая схема была раскрыта в Денауском районе Сурхандарьинской области. В момент реализации фальшивых результатов анализов по 150 тысяч сумов задержаны патронажная медсестра районного медицинского объединения и медсестра первой районной поликлиники.

 

По всем выявленным фактам проводится расследование.


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