Спецкомиссия ввела новые ограничения на проведение свадеб

Специальная республиканская комиссия ввела новые ограничения на проведение свадеб, сообщаетPodrobno.uz со ссылкой на Минздрав.

Начиная с 20 июля, если в ресторане или в специализированных банкетных залах нет возможности проводить свадьбу или другое торжество на открытом воздухе, то эти мероприятия можно проводить внутри заведения. Однако в таком случае максимально количество участников не должно превышать 50 человек.

Кроме того, на торжество должны быть приглашены близкие родственники и другие лица, которые живут в одном районе, все должны строго соблюдать санитарно-гигиенические правила.

Если мероприятие проводится на открытом воздухе, то число участников может составлять 100 человек.

Напомним, что 28 июня Спецкомиссия приняла решение ввести с 1 августа ограничения на проведение свадеб и других торжественных мероприятий. Тогда планировалось ограничить количество участников 50 людьми. Однако резкий рост числа заболевших [примерно 900-1000 в сутки] вынудили комиссию ввести запреты на 10 дней раньше.

При этом напомним, что с 20 июля ресторанам и другим точкам питания разрешено работать только на открытом воздухе (летние террасы) с 8 утра до 20.00.