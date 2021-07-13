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  • 13 июль 2021 15:15
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В какие дни узбекистанцы отдохнут на Курбан-хайит

В Узбекистане приближается религиозный праздник мусульман Курбан-хайит. Напомним, какие переносы рабочих дней устанавливаются в июле и в какие дни граждане смогут отдохнуть.

 

В какие дни узбекистанцы отдохнут на Курбан-хайит

 

В связи с празднованием Курбан-хайита нерабочие дни переносятся:

с субботы 17 июля – на среду 21 июля;

с субботы 24 июля – на четверг 22 июля.

Обе эти субботы в итоге — рабочие.

 

Выходными днями для всех граждан (независимо от вида рабочей недели), таким образом, будут:

среда 21 июля;

четверг 22 июля.

 

В феврале президент подписал указ, согласно которому в период празднования Навруза, Дня независимости и Нового года, а также религиозных праздников Рамазан-хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан-хайит (Ийд-ал-Адха) устанавливается не менее трех нерабочих дней (за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней).

 

В 2021-м первый день Курбан-хайита в Узбекистане выпадает на 20 июля (вторник), всего выходных дня будет три: с 20 по 22 июля.

 

В этом году Курбан-хайит будет отмечаться с соблюдением требований карантина.

Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом поручено проводить праздничные мероприятия на открытых площадках, а также не допускать большого скопления людей.


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Общество / Новости Узбекистана
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