Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует визит в Узбекистан

На заседании турецко-узбекской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству вице-президент Турции Фуат Октай объявил о прибытии в Узбекистан президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

Было отмечено, что Эрдоган планирует посетить столицу Узбекистана до конца 2021 года.

Наряду с этим, в ходе визита Октая в нашу страну, была достигнута договоренность по плану действий из 58 пунктов. Работу по каждому из них направлена главным образом на дальнейшее углубление сотрудничества между двумя тюркоязычными странами.

«Одним из важных пунктов диалога является также подписание Cоглашения о преференцированной торговле между Турцией и Узбекистаном. Анкара готова к посильной поддержке Ташкента по всем направлениям. Наше сотрудничество основано на принципах уважения и взаимной выгоды. Уверен, что 2021-й год станет годом развития турецко-узбекских связей», - сказал вице-президент Турции.

Власти Турции и Узбекистана ставят своей целью на ближайшие годы – увеличение ежегодного товарооборота до $10 млрд. Однако и на ближайший период имеются большие планы.

«К концу этого года товарооборот достигнет 4 миллиардов долларов, а к 2023 году - 5 миллиардов долларов», - сказал он.