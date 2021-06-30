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  • 30 июнь 2021 9:46
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В Узбекистане изменятся номерные знаки автомобилей государственных организаций

В Узбекистане изменятся номерные знаки автомобилей государственных организацийС 1 июля введут новый вид государственных номерных знаков для регистрации служебных автомобилей в органах государственной власти и местного самоуправления. Это предусмотрено решением Кабинета министров. Об этом сообщает телеканал UzReport.

 

В документе отмечается, что лично прикрепленным и дежурным служебным автомобилям органов госвласти, а также местного самоуправления будут выданы государственные номерные знаки серии «DAV».

 

Фон новых государственных номерных знаков должен быть белым, поля, цифры и буквы — черными, слева — код территории, а справа — флаг Узбекистана и буквы «UZ».


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