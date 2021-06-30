Саммит глав стран Центральной Азии пройдёт в Туркменистане

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии в этом году состоится в Туркменистане. Вопрос организации саммита обсуждался в телефонном разговоре президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым 29 июня, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов договорились о тщательной подготовке программы предстоящего многостороннего саммита, говорится в сообщении.

Президенты также обсудили развитие военно-политической ситуации в Афганистане, в том числе в приграничных северных провинциях этой страны.

Ранее пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов отмечал, что саммит глав государств ЦА пройдёт в очном формате. «Формат онлайн не рассматривается», — подчеркнул он тогда.

Третья консультативная встреча глав стран Центральной Азии первоначально была запланирована на август 2020 года в Бишкеке, затем саммит перенесли на осень, но из-за пандемии COVID-19 отложили на 2021 год.

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