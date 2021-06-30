» » » Саммит глав стран Центральной Азии пройдёт в Туркменистане
﻿
  • 30 июнь 2021 9:44
  • 42

Саммит глав стран Центральной Азии пройдёт в Туркменистане

Саммит глав стран Центральной Азии пройдёт в Туркменистане

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии в этом году состоится в Туркменистане. Вопрос организации саммита обсуждался в телефонном разговоре президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым 29 июня, сообщила пресс-служба главы государства.

 

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов договорились о тщательной подготовке программы предстоящего многостороннего саммита, говорится в сообщении.

 

Президенты также обсудили развитие военно-политической ситуации в Афганистане, в том числе в приграничных северных провинциях этой страны.

 

Ранее пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов отмечал, что саммит глав государств ЦА пройдёт в очном формате. «Формат онлайн не рассматривается», — подчеркнул он тогда.

 

Третья консультативная встреча глав стран Центральной Азии первоначально была запланирована на август 2020 года в Бишкеке, затем саммит перенесли на осень, но из-за пандемии COVID-19 отложили на 2021 год.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
Саммит СНГ пройдёт сегодня

Саммит СНГ пройдёт сегодня

Новости Узбекистана
﻿
Президенты Узбекистана и России обсудили саммит СНГ

Президенты Узбекистана и России обсудили саммит СНГ

Новости Узбекистана
﻿
Прошла консультативная встреча глав государств Центральной Азии

Прошла консультативная встреча глав государств Центральной Азии

Политика / Новости Узбекистана
﻿
Шавкат Мирзиёев откроет Год Узбекистана в Казахстане

Шавкат Мирзиёев откроет Год Узбекистана в Казахстане

Политика / Новости Узбекистана
﻿
Саммит ШОС откроет встреча глав РФ и Узбекистана

Саммит ШОС откроет встреча глав РФ и Узбекистана

Политика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика