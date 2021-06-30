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  • 30 июнь 2021 9:42
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В Кашкадарьинской области развлекательным учреждениям и пунктам общепита разрешили работать до 22:00

В Кашкадарьинской области развлекательным учреждениям и пунктам общепита разрешили работать до 22:00

Специальная комиссия Кашкадарьинской области опубликовала ряд дополнений и изменений, связанных с карантинными ограничениями в области:

 

- развлекательные учреждения, кафе, рестораны будут работать с 08:00 и до 22:00;

- количество людей в общепитах и развлекательных заведений не должны превышать оказание 50% от общей вместимости мест;

- входы и выходы супермаркетов и крупных торговых объектов региона должны быть оснащены антисептиками, термометрами и дезинфицирующими ковриками;

- раз в неделю будут закрывать все дехканские и вещевые рынки для проведения санитарной обработки;

- организация ежедневных и пятничных молитв только на открытых площадках мечети с соблюдением дистанции и обязательным ношением масок;

- учитывая рост зараженных, в Карши вновь откроют распределительный центр в «Геологе», который будет принимать посетителей с подозрением на Covid-19.

 

Напомним, ранее хоким Кашкадарьинской области предложил продлить время работы пунктов общепита до 22:00.

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