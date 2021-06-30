Узбекистан и Турция заключили 25 соглашений на сумму более чем $675 млн

В Ташкенте в рамах пребывания правительственной делегации Турции в Узбекистане состоялся Узбекско-Турецкий бизнес-форум, на котором состоялось подписание ряда документов. Об этом сообщает UzReport со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, вице-президент Турции Фуат Октай, руководители профильных министерств, ведомств и отраслевых объединений с узбекской стороны, а также более 250 представителей деловых кругов двух стран.

В рамках форума состоялись презентации руководителей министерств, ведомств и отраслевых объединений, в которых были представлены перспективные проекты в областях энергетики, туризма, легкой промышленности, сельского хозяйства, производства строительных материалов, фармацевтики, химической промышленности и ряде других направлений для их дальнейшей проработки с турецкими компаниями.

Главы делегаций двух стран призвали представителей бизнеса к активному взаимодействию в целях достижения конкретных договоренностей о реализации совместных проектов и заключения твердых взаимовыгодных торговых контрактов.

По итогам форума были подписаны 25 документов на общую сумму $679 млн, в том числе по реализации 10 инвестиционных проектов общей стоимостью $514,7 млн и 15 торговых контрактов на сумму $165,2 млн.