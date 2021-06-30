Наказание за сопротивление представителю власти планируется ужесточить

Фракция Либерально-демократической партии Узбекистана 28 июня обсудила законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, сообщила пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Документом предлагается ужесточить наказание в части 1 статьи 219 Уголовного кодекса (оказание сопротивления, то есть активное противодействие правомерной деятельности представителя власти, исполняющего служебные обязанности, или лица, выполняющего гражданский долг). Размер штрафа планируется увеличить с 50 до 100 базовых расчетных величин, ограничение свободы — с 1 до 3 лет, а наказание в виде лишения свободы — с 1 до 3 лет.

По мнению депутатов, принятие этого законопроекта обеспечит правовую защиту государственных служащих.

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