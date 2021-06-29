Турецкие кинодеятели выразили желание поработать над кинопроектами об Амире Темуре

В Агентстве кинематографии Республики Узбекистан состоялась встреча с группой турецких кинематографистов. Об этом пишет «Даракчи»

Продюсер кинокомпании "Altınkesıt” Мустафа Гюнеш, главный консультант компании Зебинисо Камалова и исполнительный директор акционерного общества "Colony Film" Мустафа Пекчай встретились с руководством и официальными лицами Агентства кинематографии Узбекистана. В ходе встречи стороны обсудили вопросы творческого сотрудничества между двумя странами.

Руководитель Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов поблагодарил гостей за визит и отметил, что культурные связи между узбекским и турецким народами имеют давнюю историю и уверенно развиваются благодаря стараниям лидеров двух стран, и что они должны продолжаться в сфере кинематографии.

В свою очередь, продюсер кинокомпании "Altınkesıt” Мустафа Гюнеш сообщил, что турецкие кинематографисты всегда готовы к сотрудничеству с коллегами из Узбекистана и намерены реализовать несколько кинопроектов о жизни и деятельности великого полководца Амира Темура.

— Амир Темур является великим государственным и политическим деятелем, он достоен гордости не только узбеков, но и всех тюркских народов, — отметил Мустафа Гюнеш. — Об Амире Темуре писали мыслители, ученые и писатели обоих народов. Однако эти произведения не следует оставлять только в книгах. Обеим странам необходимо работать вместе над созданием сериала и художественного фильма, произведения должны рассказать правду о жизни великого полководца.

— Мы очень рады такому предложению, — отметил руководитель агентства Фирдавс Абдухаликов. — Создание фильма об Амире Темуре было поручено узбекским кинематографистам лично нашим Президентом. В этом плане будет полезно поработать с нашими турецкими коллегами.

В ходе переговоров было отмечено, что если фильм или сериал будет сниматься совместными усилиями, то сценарий будет написан узбекскими специалистами при участии турецких партнеров, а основные события фильма будут сниматься на территории нашей страны.

В течение нескольких дней турецкие кинематографисты посетят Ташкент, Самарканд, Бухару и Шахрисабз, где ознакомятся с историческими памятниками, созданными в период Тимуридов и кинолокациями, встретятся и пообщаются с узбекскими кинематографистами.