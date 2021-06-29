Турецкие кинодеятели выразили желание поработать над кинопроектами об Амире Темуре

«Даракчи».
Продюсер кинокомпании "Altınkesıt” Мустафа Гюнеш, главный консультант компании Зебинисо Камалова и исполнительный директор акционерного общества "Colony Film" Мустафа Пекчай встретились с руководством и официальными лицами Агентства кинематографии Узбекистана. В ходе встречи стороны обсудили вопросы творческого сотрудничества между двумя странами.
Руководитель Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов поблагодарил гостей за визит и отметил, что культурные связи между узбекским и турецким народами имеют давнюю историю и уверенно развиваются благодаря стараниям лидеров двух стран, и что они должны продолжаться в сфере кинематографии.
В свою очередь, продюсер кинокомпании "Altınkesıt” Мустафа Гюнеш сообщил, что турецкие кинематографисты всегда готовы к сотрудничеству с коллегами из Узбекистана и намерены реализовать несколько кинопроектов о жизни и деятельности великого полководца Амира Темура.
В ходе переговоров было отмечено, что если фильм или сериал будет сниматься совместными усилиями, то сценарий будет написан узбекскими специалистами при участии турецких партнеров, а основные события фильма будут сниматься на территории нашей страны.
В течение нескольких дней турецкие кинематографисты посетят Ташкент, Самарканд, Бухару и Шахрисабз, где ознакомятся с историческими памятниками, созданными в период Тимуридов и кинолокациями, встретятся и пообщаются с узбекскими кинематографистами.