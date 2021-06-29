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  • 29 июнь 2021 9:13
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В Узбекистане планируют ввести ряд ограничений на усыновление детей

В Узбекистане планируют ввести ряд ограничений на усыновление детейВ Узбекистане планируют ввести ряд ограничений на усыновление детей, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные нижней палаты парламента.

 

Это предусмотрено проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием правовых основ порядка усыновления".

 

В 2018-2019 годах в Узбекистане в очереди на усыновление ждали 1,9 тысячи человек, а в 2020 году – 1,5 тысячи человек. При этом анализ показывает, что желающих усыновить детей в республике насчитывается более 4 тысяч.

 

Согласно действующему законодательству, лицам, ранее судимым за умышленные преступления, не разрешается усыновлять несовершеннолетних. Эта норма распространяется также на виды преступлений, не имеющие большого социального значения, то есть ‑ не являющиеся тяжкими. Предлагаемый законопроектзапрещает усыновлениедетей лицам,совершившим тяжкиеи особо тяжкие преступления.

 

При этом в действующем законе не установлено ограничение прав лиц, не имеющих постоянного дохода или неспособных выполнять родительские права и обязанности по состоянию здоровья. В результате это ведет к тому, что многие граждане после усыновления занимаются перепродажей детей в другие семьи.

 

Поэтому право на усыновление будет ограничено лицам, которые не имеют постоянного дохода в течение 1 года до момента усыновления или зарабатывают меньше минимальной заработной платы, а также страдают заболеваниями, препятствующими усыновлению.


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