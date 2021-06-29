В Узбекистане планируют ввести ряд ограничений на усыновление детей, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные нижней палаты парламента.

Это предусмотрено проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием правовых основ порядка усыновления".

В 2018-2019 годах в Узбекистане в очереди на усыновление ждали 1,9 тысячи человек, а в 2020 году – 1,5 тысячи человек. При этом анализ показывает, что желающих усыновить детей в республике насчитывается более 4 тысяч.

Согласно действующему законодательству, лицам, ранее судимым за умышленные преступления, не разрешается усыновлять несовершеннолетних. Эта норма распространяется также на виды преступлений, не имеющие большого социального значения, то есть ‑ не являющиеся тяжкими. Предлагаемый законопроектзапрещает усыновлениедетей лицам,совершившим тяжкиеи особо тяжкие преступления.

При этом в действующем законе не установлено ограничение прав лиц, не имеющих постоянного дохода или неспособных выполнять родительские права и обязанности по состоянию здоровья. В результате это ведет к тому, что многие граждане после усыновления занимаются перепродажей детей в другие семьи.

Поэтому право на усыновление будет ограничено лицам, которые не имеют постоянного дохода в течение 1 года до момента усыновления или зарабатывают меньше минимальной заработной платы, а также страдают заболеваниями, препятствующими усыновлению.