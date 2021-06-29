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  • 29 июнь 2021 9:11
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Узбекистан может стать крупным производителем оливок и оливкового масла

Узбекистан может стать крупным производителем оливок и оливкового масла28 июня в Законодательной палате Олий Мажлиса состоялось очередное заседание фракции Экологической партии, в ходе которого был рассмотрен законопроект «О присоединении Республики Узбекистан к Международному соглашению по оливковому маслу и столовым оливкам (Женева, 9 октября 2015 года)».

 

Отмечается, что на сегодняшний день оливки, маслины и оливковое масло пользуются повышенным спросом на мировых рынках. Помимо этого, его используют в качестве лечебного средства.

 

«Согласно полученным данным, с 1 гектара оливковых плантаций можно получить $15–17 тысяч, обработав их можно получить доход в размере $45-50 тысяч. В условиях Узбекистана отсутствуют точные научно обоснованные требования и рекомендации по агротехнологии выращивания оливок и их переработки», - говорилось на заседании.

 

Так, в Узбекистане будут созданы новые оливковые плантации в сотрудничестве с развитыми странами в этой области, будут введены в эксплуатацию перерабатывающие предприятия и увеличены объемы экспорта.

 

Также будет налажено сотрудничество в области подбора и применения агротехнических методов.

 

На заседании были рассмотрены все вопросы повестки дня и принято соответствующее решение фракции Экологической партии по законопроектам.

 


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