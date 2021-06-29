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  • 29 июнь 2021 9:07
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Задержан мужчина, продававший поддельные справки результатов ПЦР-теста

Задержан мужчина, продававший поддельные справки результатов ПЦР-тестаСотрудники отдела обеспечения безопасности в международном аэропорту Нукуса у троих граждан при проверке документов, улетавших по направлению «Нукус – Актау», обнаружили фальшивые ПЦР-тесты. На справках с результатами теста не было "QR” – кода.

 

Как сообщает UzReport, в ходе проведенных дознавательных работ установлено, что эти граждане не сдав никаких анализов, приобрели данные ПЦР-справки по 150 тыс сумов за каждую у своего знакомого, проживающего в Чимбайском районе.

 

В настоящее время по данному факту проводятся доследственные действия.


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