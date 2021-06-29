Сенат разрешил доступ к сведениям о счетах в банках из базы ЦБ

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 16-м пленарном заседании 26 июня одобрил внесение изменений и дополнений в закон «О банковской тайне» и закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

Председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Сената Кутбидин Бурханов отметил, что целью закона является имплементация рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) для подготовки ко второму этапу оценки национальной системы Узбекистана Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В связи с этим статья 5 закона «О банковской тайне» дополняется следующим пунктом:

·не считается разглашением банковской тайны обмен сведениями, составляющими банковскую тайну, между органами прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также компетентными органами иностранных государств в порядке, предусмотренном законодательством и международными договорами Узбекистана.

Кутбидин Бурханов отметил, что из-за наличия правовых пробелов эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма дали первичную оценку о частичном соответствии национального законодательства 6 из 40 рекомендаций ФАТФ. Они также указали на неполное выполнение Узбекистаном требований конвенций ООН.

Кроме того, меняется и статья 9 закона (предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, органам прокуратуры, предварительного следствия, дознания, органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность):

Сведения, составляющие банковскую тайну, предоставляются с санкции прокурора:

·(абзац второй) органам прокуратуры, предварительного следствия и дознания по находящимся в их производстве уголовным делам в целях установления обстоятельств, имеющих значение для дела, обеспечения взыскания нанесенного ущерба или наложения ареста на имущество по мотивированному постановлению следователя или дознавателя;

·(абзац третий) органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, по находящимся в их производстве делам оперативно-розыскного производства в целях осуществления возложенных на них задач на основании мотивированного постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Кроме того, органы прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, по находящимся в их производстве уголовным делам и делам оперативно-розыскного производства, смогут получать сведения о наличии счетов в банках, из информационной базы данных Центрального банка, в автоматизированном режиме.

Путём внесения изменения в закон «Об оперативно-розыскной деятельности» устанавливается порядок использования с санкции прокурора сведений, составляющих банковскую тайну, шестью органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Для вступления в силу закон должен подписать президент.

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