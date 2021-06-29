В Узбекистан в августе завезут вакцины, признанные ВОЗ

В Узбекистан в августе завезут вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Их получение необходимо тем, кто будет выезжать в Европу, сообщает Podrobno.uz.

Напомним, что в ЕС и Шенгенскую зону в ближайшее время будут пускать только полностью вакцинированных граждан третьих стран. При этом цель их поездки может быть любой, включая туризм. Полная вакцинация означает, что после получения последней дозы прошло не менее 14 дней. Сейчас же страны ЕС пускают к себе граждан третьих стран только в том случае, если они проживают в Евросоюзе или едут по уважительной причине.

Пускать будут тех, кто привился одной из зарегистрированных в ЕС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это распространяется и на AstraZeneca южнокорейского производства, которая используется, например, в Украине.

Не должно возникнуть проблем и у тех, кто привился вакциной Covishield (индийский аналог AstraZeneca), а также препаратом китайской компании Sinopharm. Эти две вакцины рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию в условиях чрезвычайной ситуации.

В последнее время в Минздрав и Мининноваций поступает много вопросов, как в связи с этой ситуацией быть гражданам, выезжающим в Европу и другие зарубежные страны, в частности студентам.

По словам заместителя начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботира Курбанова, в августе в Узбекистан ожидается завоз одной из таких вакцин, как AstraZeneca (не CovieShield), BioNTech/Pfizer, Moderna или другой вакцины, признанной ВОЗ в рамках программы "Covax".

Именно они могут быть использованы гражданами Узбекистана, которые намерены выехать в Евросоюз.