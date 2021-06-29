Сенат одобрил закон «О государственном языке» в новой редакции

Сенат Олий Мажлиса на 16-м пленарном заседании в субботу одобрил внесение изменений и дополнений в закон «О государственном языке Республики Узбекистан», передаёт gazeta.uz. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент.

В закон вводится много норм, которых нет в действующем законодательстве. В частности, в законе «О государственном языке» (редакция от 1995 года) отсутствуют вопросы, связанные с уполномоченным государственным органом, который обеспечивает реализацию закона, а также требования к госслужащим о знании государственного языка. В ходе обсуждения сенаторы отмечали, что это приводит к тому, что закон практически не работает.

В новой редакции закона закреплены вопросы использования госязыка в деятельности госорганов и организаций, использования госязыка на мероприятиях, проводимых госорганами и организациями, языка, используемого в нормативно-правовых и иных документах, а также их проектах, языка, используемого в обращениях физических и юридических лиц, языка, на котором ведется делопроизводство, судопроизводство, который используется при записи актов гражданского состояния, удостоверении личности и т. д.

Согласно статье 10 нового закона (язык делопроизводства), делопроизводство, учетная, статистическая и финансовая документация в системе законодательной, исполнительной и судебной властей Узбекистана, а также в других государственных органах и организациях ведутся на государственном языке, за исключением отдельных случаев.

Взаимная переписка между госорганами и организациями, согласно новой редакции, ведётся только на государственном языке.

Переписка госорганов и организаций с иностранными организациями (или их представительствами), работающими на территории страны, а также дипломатическими представительствами зарубежных государств может вестись на государственном языке или на соответствующем иностранном языке, с условием изложения перевода на государственный язык.

Согласно статье 11, все научные и профессиональные форумы, симпозиумы, конференции, семинары, а также торжества, церемонии награждения и другие мероприятия, проводимые государственными органами и организациями, ведутся на госязыке. Исключение — мероприятия международного уровня и мероприятия, которые проводятся в других странах.

В соответствии со статьёй 13, проекты нормативно-правовых актов разрабатываются и выносятся на общественное обсуждение на государственном языке, при необходимости — и на других языках, наряду с госязыком.

Статья 14 предусматривает, что физическим и юридическим лицам обеспечивается право обращения в госорганы и организации с заявлениями, предложениями, жалобами на государственном и других языках. Ответы на обращения излагаются, по возможности, на языке обращения.

Статьёй 15 определяется, что судопроизводство ведётся на государственном языке или на языке большинства населения данной местности.

Участникам судопроизводства, не владеющим или недостаточно знающим язык, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право устно или письменно делать заявления, давать показания и объяснения, заявлять ходатайства и жалобы, выступать в суде на родном языке или другом языке, который они знают. В этих случаях, а также при ознакомлении с материалами дела участники процесса в порядке, установленном процессуальным законодательством, вправе пользоваться помощью переводчика.

Согласно статье 16, нотариальные действия осуществляются на государственном языке. Текст оформленного документа по требованию гражданина может быть выдан нотариусом или лицом, исполняющим нотариальные действия, по мере возможности, на требуемом языке или переводится переводчиком на платной основе.

Акты гражданского состояния, документы, удостоверяющие личность и права гражданина, и иные официальные документы единого образца оформляются на государственном, при необходимости — также на других языках, наряду с госязыком (статья 17).

Статьёй 18 определено, что образование в Узбекистане ведётся на государственном и других языках. Обучение государственному языку в государственных общих средних и средних специальных образовательных учреждениях осуществляется бесплатно.

Лица, проживающие в Узбекистане, имеют право выбрать язык воспитания и обучения, гласит текст закона.

Закон в новой редакции также предусматривает другие изменения. По мнению глава Сената Танзилы Нарбаевой, принятие закона даст значительный импульс использованию государственного языка во всех сферах общественной жизни, его развитию и популяризации.

Это также послужит использованию узбекского языка во всех сферах в соответствии с нормами литературного языка, а также обеспечит сохранение и передачу будущим поколениям историко-духовного наследия, связанного с узбекским языком, отметила она.

Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров в апреле выражал обеспокоенность тем, что дети из узбекских семей, которых родители отдают в школы с русским языком обучения, вырастают, не зная узбекского языка и не осознавая своей национальной идентичности.