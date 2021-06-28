"Тошшахартранхизмат": Ограничений на движение автобусов в Ташкентскую область – нет

Как известно, в соответствии с решением Республиканской специальной комиссии с 28 июня по 12 июля 2021 года введены ограничения на въезд в город Ташкент автотранспортом (автобусами, легковыми автомобилями) из соседних регионов без крайней необходимости.

В настоящее время 24 автобусных маршрута в различные районы Ташкентской области обслуживаются автопарками АО «Тошшахартранхизмат».

Учитывая, что большинство пассажиров, пользующихся услугами этих маршрутов, работают в офисах и организациях и учатся в учебных заведениях Ташкента , маршруты, действующие на территории Ташкентской области, будут продолжать действовать на основе их расписания и графика. Об этом сообщает Даракчи.уз со ссылкой на АО "Тошшахартрансхизмат".

В соответствии с решением Республиканской специальной комиссии, в случае ограничения деятельности городских автобусных маршрутов на территорию Ташкентской области, компания заблаговременно проинформирует пассажиров.

В случае, если пост УБДД на границе Ташкента закрыт для трафика, то движение автобуса будет организовано до этой точки.