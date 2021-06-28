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  • 28 июнь 2021 9:12
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Минкульт опроверг смерть Тути Юсуповой

Минкульт опроверг смерть Тути ЮсуповойМинистерство культуры опровергло сообщения СМИ о смерти народной артистки Узбекистана Тути Юсуповой.

 

«В настоящее время её состояние хорошее. Просим представителей СМИ и сограждан не распространять необоснованные сообщения», — заявили в Минкульте.

 

Daryo.uz напоминает, что 85-летняя актриса в конце апреля прощалась с коллективом Узбекского национального академического драматического театра, где работала с 1957 года.

 

В мае артистка Раъно Ярашева в одном из интервью сообщила, что Тути Юсупова находится в тяжёлом состоянии.

 

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