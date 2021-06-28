СГБ пресечены факты, связанные с коррупцией и мошенничеством

Сотрудниками Службы государственной безопасности проводятся оперативные мероприятия по пресечению коррупционных проявлений, наблюдаемых в ходе исполнения на местах Постановления Президента Республики Узбекистан «О Государственной программе создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2021 год» от 28 апреля 2021 года.

В частности, в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления СГБ по Хорезмской области и территориального управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, директор Центра содействия занятости населения одного из районов области, злоупотреблявший своим служебным положением, был задержан с поличным при получении от руководителя производственного кооператива 10 млн. сумов.

Установлено, что данное должностное лицо взамен выделения из госбюджета субсидий в размере 122,5 млн. сумов для 67 представителей малообеспеченных семей, являющихся членами данного кооператива, потребовал 10 млн. сумов.

Адвокат одной из адвокатских фирм Яккасарайского района города Ташкента потребовала у гражданина 40 тысяч долларов США за оказание через своих знакомых, занимающих высокие должности в судебных органах, содействия в возвращении жилого дома с земельным участком, переведенного по решению Алмазарского районного суда по уголовным делам на баланс Алмазарского районного филиала ЧАКБ "Давр банк”. Она была задержана с поличным сотрудниками управления СГБ по городу Ташкенту, городской прокуратуры и Департамента при получении в качестве аванса 20 тысяч долларов США.

В еще одном случае в г.Ташкенте уроженец Наманганской области, 1994 г.р., войдя в доверие гражданина, пообещал ему подготовить поддельные документы об окончании первого курса медицинского ВУЗа Кыргызской Республики и содействовать в поступлении на второй курс одного из медицинских ВУЗов нашей страны, за что потребовал 5,5 тысячи долларов США. Он был задержан с поличным при получении запрошенной суммы.

Житель Чимбайского района Республики Каракалпакстан, 1982 г.р., войдя в доверие представителя строительной фирмы, пообещал ему оказать через должностных лиц содействие в получении строительного объекта, а взамен потребовал 8 % от 8 миллиардов сумов, намеченных выделению из госбюджета для возведения объекта.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Республике Каракалпакстан и территориальных управлений Департамента и внутренних дел, мошенник был задержан при получении в качестве аванса 5 тысяч долларов США.

В настоящее время в отношении данных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, ведутся следственные действия.

Пресс-служба СГБ