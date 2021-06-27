 Поздравление Президента работникам печати и средств массовой информации

Дорогие друзья!





Искренне рад поздравить вас и ветеранов сферы с Днем работников печати и средств массовой информации, выразить всем вам свое глубокое уважение и добрые пожелания.





Ваш профессиональный праздник в этом году проходит в преддверии великой, самой дорогой для всех нас даты – 30-й годовщины независимости нашей Родины, что придает ему особый смысл и значение. Как вам известно, в последние годы в результате реформ, направленных на построение нового Узбекистана, коренные изменения происходят и в сфере информации.





Наш народ, общественность хорошо знают и высоко ценят нелегкий труд журналистов и блогеров, издателей и редакторов, переводчиков и художников, режиссеров и операторов, технических работников, которые добросовестно выполняют стоящие перед ними задачи в печатных изданиях, на телерадиоканалах, издательско-полиграфических предприятиях, интернет-сайтах, в информационных службах.





Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность вам – всем, кто находится в постоянном творческом поиске, стремится раскрывать суть и значение важных перемен, происходящих в нашем в обществе, новых идей и инициатив, оперативно и объективно передает информацию из эпицентра событий, – за ваш неоценимый вклад в развитие страны.

Уважаемые друзья!





Сегодня уже стали традиционными регулярные встречи руководителей органов управления всех уровней с представителями средств массовой информации, журналистами, широкое обсуждение в форме открытого диалога актуальных вопросов, касающихся жизни государства и общества. Такой подход мы считаем одним из важнейших направлений проводимой в Узбекистане политики открытости, гласности и демократизации и решительно продолжим этот курс, отвечающий нашим национальным интересам.





С учетом этого повышение роли и влияния средств массовой информации в обществе, эффективности их деятельности, укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала, всемерное стимулирование труда работников сферы является для нас приоритетной задачей.





Следует отметить, что за последние четыре года в целях укрепления соответствующей нормативно-правовой базы было принято 12 актов законодательства, кардинально обновляется медиа-сфера, система информационных служб.

В подтверждение этого приведу некоторые цифры.





Сегодня значительные изменения происходят в деятельности национального телевидения, которое в этом году отметит свое 65-летие. Новая современная платформа («Over-the-top») Национальной телерадиокомпании Узбекистана, объединяющей 26 теле- и 16 радиоканалов с круглосуточным вещанием, позволяет центральным телеканалам транслировать передачи по всей стране и в более ста государств мира, активно действовать в социальных сетях.





Заслуживает внимания, что растет число негосударственных электронных СМИ, газет и журналов, издательств и типографий.

Особое значение придается укреплению связи органов власти и управления с общественностью. В частности, государственные органы регулярно проводят пресс-конференции и брифинги, открытые беседы, посвященные ходу реформ в нашей стране, реализации национальных программ и стратегий.





Если в 2019 году информационные службы государственных и негосударственных организаций имели 559 своих официальных веб-сайтов, каналов в социальных сетях, то в 2021 году – уже 2410.





Положительные результаты дает налаживание механизма оперативного реагирования на критические выступления в средствах массовой информации, выражения мнений и позиций через информационные службы министерств, ведомств и хокимиятов. Так, если в 2018 году показатель реагирования государственных ведомств на критические материалы составлял 12 процентов, то по итогам 2020 года – около 90 процентов.





Принятый недавно Указ «О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля» будет способствовать выведению этой работы на новый, более высокий уровень.





Сегодня в нашу жизнь все больше входят электронные средства массовой информации, в частности, интернет-журналистика. Так, в республике зарегистрировано 1893 средства массовой информации, при этом 638 из них, или 33,7 процента, – это веб-сайты интернет-изданий.

Наряду с этим еще одним важным шагом в обеспечении свободы слова и печати в нашей стране стало исключение человеческого фактора из процесса регистрации средств массовой информации, который теперь осуществляется в электронном виде.

В центре нашего постоянного внимания остается подготовка высококвалифицированных кадров для сферы. Действует Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, подготовка журналистов началась и в Ташкентском государственном университете востоковедения, Самаркандском государственном институте иностранных языков.

Дорогие соотечественники!





Сегодня, в эпоху цифровых технологий, идет процесс обновления сферы масс-медиа Узбекистана, как и всех общественно-политических институтов страны.





Сменяются поколения, творческие школы, представления о профессии и задачах СМИ. Век интернета диктует новые требования и правила. В настоящее время национальная журналистика, приобретая большой опыт, вместе с тем сталкивается с некоторыми трудностями, и мы должны вместе подумать, как их преодолеть.





Убежден, что сохранение накопленных годами лучших достижений и традиций в области СМИ, твердое следование принципам верховенства закона и объективности, уважение чести и достоинства гражданина, его права на независимое мнение, а также высокий профессионализм всегда будут основными критериями вашей работы.





Думаю, что для достижения этих целей большое значение будет иметь ряд инициатив, выдвинутых Творческим союзом журналистов Узбекистана, в частности, проведение с участием молодых журналистов, блогеров, работников пресс-служб научно-практической конференции «Национальная журналистика: преемственность традиций и современность», организация дискуссий «Школа журналистики Узбекистана: творческое наследие и традиции», «Общество и СМИ», «Журналистская этика», а также мастер-классов и творческих конкурсов.





Не секрет, что из-за сложностей переходного периода ряд наших печатных изданий оказался сегодня в затруднительном финансовом положении. В связи с этим мы поддерживаем предложения Творческого союза журналистов Узбекистана, недавно избравшего своего нового руководителя, о всестороннем обсуждении данного вопроса совместно с Законодательной палатой Олий Мажлиса, Кабинетом Министров, Агентством информации и массовых коммуникаций, главными редакторами ведущих газет и журналов республики, и о разработке соответствующей программы мер.





В этом документе наряду с практическими мерами поддержки печатных СМИ целесообразно также предусмотреть вопросы более широкого внедрения в сферу механизмов рыночной экономики, качественного улучшения содержания и повышения привлекательности изданий, эффективного использования имеющихся возможностей для обеспечения их конкурентоспособности в информационном пространстве.





В то же время важными задачами для нас являются совершенствование правовых основ сферы и защита профессиональной деятельности журналистов, укрепление диалога между государством и обществом, установление реального общественного контроля. В частности, в Кодексе Республики Узбекистан об административной ответственности необходимо усилить нормы, предусматривающие ответственность за совершение должностными лицами государственных органов и организаций действий, препятствующих работе средств массовой информации, установление цензуры, незаконное вмешательство в их деятельность, давление на сотрудников редакций, незаконное изъятие у них материалов и необходимых технических средств.





Хочу подчеркнуть, что мы и впредь будем уделять особое внимание дальнейшему углублению процессов демократического обновления в стране, поддержке государством и обществом сферы СМИ в целях повышения эффективности их деятельности, всестороннему стимулированию труда журналистов.

Уважаемые работники средств массовой информации!





Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю всем вам здоровья, мира, благополучия и новых успехов в вашей ответственной и почетной деятельности.

Шавкат Мирзиёев,

Президент Республики Узбекистан