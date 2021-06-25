С 28 июня усиливаются карантинные ограничения

С 28 июня по 12 июля устанавливаются ограничения на въезд в Ташкент из соседних областей на автотранспортных средствах (автомобили и автобусы) «в случае отсутствия срочной необходимости».
Кроме того, с 28 июня все развлекательные объекты по всей стране (рестораны, ночные клубы, караоке, бильярдные и компьютерные залы, пункты общественного питания — кафе, столовые и чайханы) будут работать по графику с 8:00 до 20:00.
При этом количество посетителей в этих заведениях не должно превышать 50% от общего объёма вместимости.