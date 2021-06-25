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  • 25 июнь 2021 10:02
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В Узбекистане выявили дельта-штамм коронавируса

В Узбекистане выявили дельта-штамм коронавируса

В Узбекистане выявили дельта-штамм коронавируса. Его зарегистрировали несколько дней назад. Он считается наиболее заразным и опасным, а число заболевших этим штаммом растёт.

 

Напомним, Всемирная организация здравоохранения присвоила новому штамму статус «вызывающего беспокойство на глобальном уровне». Предварительные исследования показали, что он распространяется быстрее других вариантов.

 

По степени заразности, уровню смертности, возможности организма сопротивляться за счёт антител после заболевания обычным ковидом или полученных в результате прививок индийский вариант значительно хуже первой версии COVID-19.

 

Именно из-за него началась третья волна эпидемии в США и Великобритании, а также усиление карантинных мер в Москве и Санкт-Петербурге.

 

Его симптоматика также отличается. Нет привычной для всех потери обоняния (от нее страдает всего 10% заболевших), из-за чего ранняя диагностика без тестов практически невозможна. Сама болезнь начинается как обычное ОРВИ. Именно поэтому появление и распространение "индийского" штамма пропустило большинство стран.

 

ИСТОЧНИК


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