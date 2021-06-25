Группа афганских военнослужащих с оружием перешла на территорию Узбекистана – МИД

На территорию Узбекистана 23 июня, в районе уезда Шортепа перешли с оружием 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные МИД.

После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий указанные афганские граждане были возвращены на родину.

"Любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей государственной границы будут приниматься самые строгие меры", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны.

"Правительство Узбекистана продолжит оказание всемерной экономической и гуманитарной поддержки братскому афганскому народу, в том числе путем осуществления в стране крупных энергетических и транспортно-коммуникационных проектов, реализация которых будет способствовать установлению прочного и всеобъемлющего мира в Афганистане", – отметили в министерстве.

Там также добавили, что в Узбекистане внимательно следят за развитием военно-политической ситуации в Афганистане, в том числе в приграничных северных провинциях.

"Вызывает крайнюю обеспокоенность рост насилия в соседней стране. Эскалация напряженности в условиях новой волны пандемии коронавируса все больше осложняет жизнь афганского народа. Настоятельно призываем все вовлеченные в конфликт стороны воздержаться от применения силы и к недопущению жертв среди гражданского населения", – говорится в сообщении МИД.