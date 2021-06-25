Мининноваций: изучается эффективность узбекско-китайской вакцины против дельта-штамма

Узбекско-китайская вакцина от коронавируса ZF-UZ-VAС2001 эффективна против индийского штамма коронавируса. Об этом сообщает Uzreport со ссылкой на Мининноваций.

Сейчас китайские ученые проводят детальное изучение действия вакцины на дельта-штамм, появившийся в Индии. Предварительные результаты показали эффективность вакцины против него.

Отметим, что на сегодняшний день в Китае этой вакциной привиты уже свыше 90 млн человек (первая и вторая дозы), и у них не был обнаружен коронавирус.

Кроме того, уже опубликованы исследования, которые подтверждают, что ZF-UZ-VAС2001 эффективна против "африканского" и "британского" штаммов.

Напомним, ZF-UZ-VAC 2001 – трехкомпонентная вакцина, интервал времени между всеми тремя уколами составляет 28-30 дней. Это новая рекомбинантная вакцина против коронавируса, разработанная учеными из Института микробиологии Китайской академии наук и произведенная фармацевтической компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.Ltd. Ее клинические испытания проводились в сотрудничестве с узбекскими учеными.

Именно она сегодня является основной вакциной от коронавируса в Узбекистане.