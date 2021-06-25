В РФ могут разрешить использовать водительские права узбекского образца при работе в такси

Власти республики совместно с Yandex намерены добиться разрешения на использование прав узбекского образца при работе в такси в РФ, сообщает пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений.

По информации Минтруда, в настоящее время в стране работать в такси можно только при наличии российского и кыргызского водительского удостоверения или с аналогичными документами тех стран, где русский язык применяется как официальный. Отмечается, что при этом водитель обязан иметь стаж управления автотранспортом не менее трех лет.

Таким образом, российская компания планирует подготовить ряд комплексных мер по адаптации работы мигрантов из Узбекистана. В частности, намечено обучить русскому языку тех, кто сотрудничает с агрегатором "Яндекс. Такси" и сервисом "Яндекс. Доставка".

К тому же сейчас организация прорабатывает вопрос вакцинации от COVID узбекистанских курьеров и водителей. Привившемся будут предоставляться преференции в виде оплаты смены или повышенного рейтинга на заказы.