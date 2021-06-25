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  • 25 июнь 2021 9:52
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Узбекистан и Россия запустят «Агроэкспрессы»

Узбекистан и Россия запустят «Агроэкспрессы»Российское правительство намерено сбить цены на фрукты и овощи при помощи восстановления железнодорожных грузоперевозок с Узбекистаном. На этом фоне планируется запуск «Агроэкспрессов» - рефрижераторных контейнерных поездов.

 

С Узбекистана на поездах будут отправлять фрукты и овощи, в обратном направлении из России — мясо и муку, сообщает UzReport.

 

«Запуск проекта поможет нарастить взаимные поставки сельскохозяйственной продукции в среднесрочной перспективе. «Агроэкспресс» существенно упростит логистику и ускорит доставку сельхозпродукции. Мы рассчитываем, что проект заработает уже в этом году», - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

 

Также определен маршрут транспортировки продукции - от станций Чукурсай и Сергели в Узбекистане до подмосковной станции Селятино. Маршрут будет пролегать через Казахстан. Не исключена возможность масштабирования проекта «Агроэкспресс» по другим направлениям. Сейчас обсуждаются дата его запуска и товарная номенклатура.

 

В настоящее время все поставки плодоовощной продукции ведутся автомобильным транспортом. Его основным недостатком является высокая стоимость перевозки.

 

Отметим, по итогам 2020 года российский рынок стал основным для экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана. Товарооборот между странами по сравнению с 2019-м вырос на 15,7% - до $5,8 млрд.


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