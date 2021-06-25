Среди стран с наибольшим объёмом добычи золота Узбекистан занял восьмое место

Узбекистан вошел в топ-10 стран мира по добыче золота, сообщил Forbes со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту. Об этом пишет

Если в 2019 году страна добыла 94,6 тонны золота, то в 2020 году этот показатель впервые превысил 100 тонн — было добыто 101,6 тонны. Это позволило Узбекистану занять место Перу на восьмой строчке рейтинга.

Forbes отметил, что в Узбекистане находится крупнейший в мире по площади открытый золотой рудник Мурунтау, где также огромные залежи бирюзы и мышьяка. Издание со ссылкой на геологов допускает, что этот рудник может быть крупнейшим в мире золотым запасом.

В рейтинге первое место занял Китай с 368,3 тонны золота, на втором месте — Россия (331,1 тонны), на третьем — Австралия (327,8 тонны).

В топ-10 также вошли США (190,2 тонны), Канада (170,6 тонны), Гана (138,7 тонны), Бразилия (107 тонны), Мексика (101,6 тонны) и Индонезия (100,9 тонны).

Согласно данным, опубликованным Всемирным советом по золоту (WGC), мировая добыча золота в 2020 году составила 3478,1 тонны (122,7 миллиона унций), что говорит о снижении показателя второй год подряд после последовательного роста в течение последних нескольких лет. Очевидно, что пандемия способствовала этому замедлению в прошлом году, но также можно заметить последствия неуклонного сокращения бюджетов на геологоразведочные работы, пишет Forbes.

В конце марта Центральный банк Узбекистана впервые раскрыл объёмы продажи золота за 10 лет. Выяснилось, что страна экспортировала 687 тонн немонетарного золота за 2010−2020 годы, в том числе 100 тонн за 2020-й год.