Участие Узбекистана в ЕАЭС предоставит Узбекистану возможность роста экономики страны – Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана заявил, что полноформатное участие Узбекистана в ЕАЭС даст возможности для роста экономики страны.

Как пишет kun.uz, Мишустин считает, что в формате государства-наблюдателя Узбекистан сможет «детально познакомиться с работой объединения, с порядком подготовки и принятия решений, которые касаются наиболее важных вопросов экономического сотрудничества, посмотреть на опыт, который есть внутри союза по созданию единых рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы без барьеров, изъятий и ограничений», сообщает ТАСС.

«Убеждён, что полноформатное участие в ЕАЭС даст дополнительные возможности для роста узбекской экономики и ощутимые плюсы для граждан Узбекистана» - заявил Мишустин.

Он призвал развивать совместные проекты России и Узбекистана, а также совместно противостоять вызовам, в том числе, пандемии. «Мы искренне заинтересованы в том, чтобы вывести российско-узбекское взаимодействие на ещё более высокий уровень, в первую очередь наполнить его перспективными совместными проектами и инициативами, и, конечно, вместе противостоять вызовам, которые сегодня имеются, прежде всего, это – пандемия коронавируса», - сказал премьер-министр РФ.

Что касается двусторонних отношений, Мишустин напомнил о росте товарооборота РФ и Узбекистана более чем на 15% в минувшем году, почти до 6 млрд долларов. По словам Мишустина, в рамках сотрудничества двух стран в Узбекистане создаются агро-логистические комплексы, а также оптово-распределительные центры на территории России. Помимо этого, планируется открыть транспортно-логистические коридоры.

«У нас есть большие возможности для сотрудничества по всем направлениям. Считаю, что необходимо серьёзно расширять кооперацию в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, включая мирное использование атомной энергии, в медицине, в образовании, в цифровой экономике, в высоких технологиях» - добавил Мишустин.

Премьер-министр России также назвал одного из ведущих российских инвесторов в экономику Узбекистана – компанию «Лукойл», которая планирует направить более 12 млрд долларов на совместные проекты в Узбекистане дополнительно к 8 млрд долларам, уже инвестированным в развитие энергетических мощностей. Также, по словам Мишустина, страны обсуждают перспективные проекты в автопроме, энергетике, фармацевтике.

«Россия готова делиться с Узбекистаном практическим опытом во многих сферах. Идёт работа, совместная работа по совершенствованию системы налогового администрирования. Наша общая цель – помочь сделать работу узбекских налоговых органов более современной и эффективной, посмотреть, что есть интересного у коллег, применить передовые программные продукты, технологии», - сказал Мишустин.

Также Мишустин рассказал, что Российская Федерации готова поделиться опытом реализации пилотного проекта по созданию государственной кадастровой оценки, взаимодействовать в области цифровых технологий.

Мишустин напомнил, что в ходе предыдущих визитов в Москву премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов лично ознакомился с рядом российских решений в области налогового администрирования и маркировки товаров. «Сегодня после заседания мы вам представим новые наработки, мы специально подготовились, ждали вас. Нам есть, чем поделиться, и над чем совместно работать. Будем рады, если мы будем активно использовать эти возможности» - добавил он.