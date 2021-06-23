Россия и Узбекистан рассматривают вопрос о производстве "Спутника V" в Ташкенте

Производство российской вакцины «Спутник V» могут начать на предприятии «Jurabek Laboratories» в Ташкенте. Этот вопрос рассматривают власти России и Узбекистана, сообщили в аппарате правительства РФ.

«По линии Минздрава России, Роспотребнадзора и Российского фонда прямых инвестиций осуществляется взаимодействие с узбекистанскими партнерами в части предупреждения распространения, диагностики и лечения коронавирусной инфекции», - напомнили в кабмине России.

Напомним, 1 апреля 2021 года был подписан договор между РФПИ и Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана о поставке в республику 500 тыс. двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V".

Так, 23 и 27 апреля в Ташкент была направлена первая стотысячная партия вакцины (по 50 тыс. доз каждого компонента). Затем 1 и 10 июня – еще по 70 тыс. доз первого и второго компонента.

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