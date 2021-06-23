Россия передала
Узбекистану культурные ценности, конфискованные в Крыму, сообщает Podrobno.uz
со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ.
Их незаконный ввоз из Узбекистана организовала жительница
Крыма. Она пыталась провезти в Россию контейнер, в котором были заявлены ее
личные вещи.
В ходе проведения таможенного досмотра в контейнере среди
прочего были обнаружены рукописи на арабском языке и керамические изделия,
относящиеся, согласно заключению экспертов, к категории культурных ценностей.
Всего Узбекистану были переданы 29 книг и 16 керамических
изделий, датируемых XIII-XIX вв.
По данным искусствоведческой экспертизы, рукописные книги
представляют собой типичный для среднеазиатской письменной культуры XIX века
набор религиозных текстов на арабском, персидском (фарси) и языке тюрки, а
также поэтические произведения на фарси и тюрки. Керамические изделия –
кувшины, миски, хумы – являются продукцией гончарных мастерских Самарканда
средневекового времени.
Жительница Крыма была признана виновной в совершении
преступления, ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два
года с условным отбыванием наказания.