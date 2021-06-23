» » » Россия передала Узбекистану культурные ценности, конфискованные в Крыму
﻿
  • 23 июнь 2021 9:23
  • 40

Россия передала Узбекистану культурные ценности, конфискованные в Крыму

Россия передала Узбекистану культурные ценности, конфискованные в Крыму

Россия передала Узбекистану культурные ценности, конфискованные в Крыму, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ.

 

Их незаконный ввоз из Узбекистана организовала жительница Крыма. Она пыталась провезти в Россию контейнер, в котором были заявлены ее личные вещи.

 

Россия передала Узбекистану культурные ценности, конфискованные в Крыму

В ходе проведения таможенного досмотра в контейнере среди прочего были обнаружены рукописи на арабском языке и керамические изделия, относящиеся, согласно заключению экспертов, к категории культурных ценностей.

 

Всего Узбекистану были переданы 29 книг и 16 керамических изделий, датируемых XIII-XIX вв.

 

Россия передала Узбекистану культурные ценности, конфискованные в Крыму

По данным искусствоведческой экспертизы, рукописные книги представляют собой типичный для среднеазиатской письменной культуры XIX века набор религиозных текстов на арабском, персидском (фарси) и языке тюрки, а также поэтические произведения на фарси и тюрки. Керамические изделия – кувшины, миски, хумы – являются продукцией гончарных мастерских Самарканда средневекового времени.

 

Жительница Крыма была признана виновной в совершении преступления, ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с условным отбыванием наказания.


Похожие статьи:
﻿
Польша безвозмездно передала Узбекистану тест-системы для выявления COVID-19

Польша безвозмездно передала Узбекистану тест-системы для выявления COVID-19

Новости Узбекистана
﻿
Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин «Спутник V» для трудовых мигрантов

Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин «Спутник V» для трудовых мигрантов

Новости Узбекистана
﻿
ВОЗ передала Узбекистану 500 кислородных концентраторов

ВОЗ передала Узбекистану 500 кислородных концентраторов

Новости Узбекистана
﻿
Турция передала Узбекистану гуманитарную помощь весом 12,5 тонны

Турция передала Узбекистану гуманитарную помощь весом 12,5 тонны

Новости Узбекистана
﻿
Гражданин Узбекистана арестован в Крыму за стрельбу

Гражданин Узбекистана арестован в Крыму за стрельбу

Новости Узбекистана / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика