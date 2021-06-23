Россия передала Узбекистану культурные ценности, конфискованные в Крыму, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ.

Их незаконный ввоз из Узбекистана организовала жительница Крыма. Она пыталась провезти в Россию контейнер, в котором были заявлены ее личные вещи.

В ходе проведения таможенного досмотра в контейнере среди прочего были обнаружены рукописи на арабском языке и керамические изделия, относящиеся, согласно заключению экспертов, к категории культурных ценностей.

Всего Узбекистану были переданы 29 книг и 16 керамических изделий, датируемых XIII-XIX вв.

По данным искусствоведческой экспертизы, рукописные книги представляют собой типичный для среднеазиатской письменной культуры XIX века набор религиозных текстов на арабском, персидском (фарси) и языке тюрки, а также поэтические произведения на фарси и тюрки. Керамические изделия – кувшины, миски, хумы – являются продукцией гончарных мастерских Самарканда средневекового времени.

Жительница Крыма была признана виновной в совершении преступления, ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с условным отбыванием наказания.