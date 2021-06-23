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  • 23 июнь 2021 9:10
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МИД опроверг сообщения о производстве биооружия в Узбекистане

МИД опроверг сообщения о производстве биооружия в УзбекистанеМинистерство иностранных дел Узбекистана 22 июня опубликовало заявление, в котором опровергло сообщения об использовании лабораторий в стране для производства биооружия.

 

«Республика Узбекистан отмечает участившиеся в последнее время случаи необоснованных заявлений в адрес Узбекистана относительно сотрудничества со странами Запада в области биобезопасности, которое якобы представляет угрозу близлежащим странам», — говорится в заявлении.

 

«Обращаем внимание, что распространяемые в ряде СМИ сведения о якобы предназначении имеющихся в Узбекистане лабораторий для производства биооружия абсолютно не соответствует действительности», — подчеркнули в МИДе.

 

«Следует отметить, что эти лаборатории предназначены только для проведения диагностических исследований и эксплуатации исключительно в мирных целях. Более того, Узбекистан, как участник Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия, обеспечивает запрет производства и накопления биологического оружия», — отмечается далее в заявлении.

 

«Считаем, что любые необоснованные заявления в адрес узбекской стороны создают определенную напряженность в двухсторонних отношениях и, самое главное, наносят ущерб межгосударственному доверительному диалогу», — подытожили в МИДе.

 

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