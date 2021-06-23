Узбекистан вновь ввел обязательные ПЦР-тесты для всех въезжающих

Узбекистан вновь ввел обязательные ПЦР-тесты на COVID-19 для всех въезжающих в страну, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

«Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья вводит систему обязательного тестирования у всех лиц, въезжающих в Республику Узбекистан через пограничные пункты пропуска, методом полимеразной цепной реакции», – написало ведомство в Telegram-канале.

По данным ведомства, решение приняла специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом. В Минздраве также уточнили, что в течение семи дней после въезда в Узбекистан нужно будет сделать повторный ПЦР-тест.