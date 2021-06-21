Агентство по кинематографии привезет на Ташкентский международный кинофестиваль 55 зарубежных звезд

Агентство по кинематографии пообещало привезти на Ташкентский международный

Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О восстановлении и проведении Ташкентского международного кинофестиваля". В соответствии с документом, кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" будет проводиться каждый год с 28 сентября по 3 октября начиная с этого года. Организатором кинофестиваля выступит Агентство кинематографии Узбекистана.

Ташкентский кинофестиваль, также известный под названием Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки, проводился в конце мая – начале июня с 1968 по 1997 год Государственным комитетом кинематографии и Союзом кинематографистов.

В этом году кинофестиваль пройдет под девизом "Мир, развитие и просвещение". В кинофестивале примут участие 355 зарубежных кинематографистов, в том числе 55 известных кинозвезд.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы для молодых кинематографистов при участии известных специалистов и режиссеров, творческие встречи, кинотренинги, круглые столы, киновыставки в регионах, показы лучших отечественных и зарубежных фильмов.