» » » Агентство по кинематографии привезет на Ташкентский международный кинофестиваль 55 зарубежных звезд
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  • 21 июнь 2021 9:01
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Агентство по кинематографии привезет на Ташкентский международный кинофестиваль 55 зарубежных звезд

Агентство по кинематографии привезет на Ташкентский международный кинофестиваль 55 зарубежных звезд

Агентство по кинематографии пообещало привезти на Ташкентский международный кинофестиваль 55 зарубежных звезд, сообщаетPodrobno.uz.

 

Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О восстановлении и проведении Ташкентского международного кинофестиваля". В соответствии с документом, кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" будет проводиться каждый год с 28 сентября по 3 октября начиная с этого года. Организатором кинофестиваля выступит Агентство кинематографии Узбекистана.

 

Ташкентский кинофестиваль, также известный под названием Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки, проводился в конце мая – начале июня с 1968 по 1997 год Государственным комитетом кинематографии и Союзом кинематографистов.

 

В этом году кинофестиваль пройдет под девизом "Мир, развитие и просвещение". В кинофестивале примут участие 355 зарубежных кинематографистов, в том числе 55 известных кинозвезд.

 

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы для молодых кинематографистов при участии известных специалистов и режиссеров, творческие встречи, кинотренинги, круглые столы, киновыставки в регионах, показы лучших отечественных и зарубежных фильмов.


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