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  • 17 июнь 2021 9:41
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Президент Узбекистана принял главу Татарстана

Президент Узбекистана принял главу Татарстана

16 июня Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом пишет UzNews.

 

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в ходе встречи были рассмотрены практические аспекты дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества регионов Узбекистана с Татарстаном на примере Ташкентской области.

 

«Особо отмечены имеющиеся широкие возможности для эффективного продвижения совместных проектов и программ кооперации по приоритетным направлениям. Это еще раз подтвердили успешные результаты прошедших сегодня мероприятий двустороннего делового форума. Речь идет о создании совместного индустриального парка и организации высокотехнологичных производств химических товаров, металлургической продукции, электротехнических изделий и различного оборудования, строительных материалов, проведении совместных исследовательских работ, проектах в сфере цифровизации и по внедрению инновационных решений», - говорится в сообщении.

 

Подчеркнута необходимость развития разветвленной торгово-логистической сети в целях наращивания взаимных поставок востребованной промышленной и сельскохозяйственной продукции.

 

Кроме того, важное внимание уделено вопросам взаимодействия и изучения передовых технологий в области градостроительства, управления жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройства, совершенствования транспортных коммуникаций и инфраструктуры.

 

Будут также продолжены активные культурно-гуманитарные и образовательные обмены.

 

По итогам встречи достигнута договоренность о продвижении проектов практического партнерства по ключевым направлениям на основе совместных «дорожных карт».


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