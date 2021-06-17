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  • 17 июнь 2021 9:31
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В Агентстве кинематографии состоялась встреча с Тимуром Бекмамбетовым

В Агентстве кинематографии состоялась встреча с Тимуром БекмамбетовымВ Агентстве кинематографии состоялась встреча с режиссером, сценаристом, клипмейкером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым.

 

Как пишет газета «Даракчи», на встрече с руководством Агентства кинематографии, кинематографистами и представителями молодежи режиссер рассказал о своей плодотворной творческой деятельности.

 

В ходе встречи режиссер провёл мастер-класс для молодых кинематографистов студии "Ёшлик" при Агентстве кинематографии.

 

Тимур Бекмамбетов поделился своим профессиональным опытом и рассказал о том, как стать современным кинорежиссером, продюсером на примере зарубежных специалистов кино. По окончании встречи режиссер отметил, что искренний разговор с молодыми кинематографистами оставил у него самые теплые впечатления.

 

Тимур Бекмамбетов родился 25 июня 1961 года в городе Гурьев в Казахстане. В 1978-1980 годах учился в Московском энергетическом институте. В 1982 году поступил в Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Островского (ныне Государственный институт культуры и искусств Узбекистана), который окончил в 1987 году по специальности "художник театра и кино".

 

Работал художником-постановщиком в театре "Ильхом" в Ташкенте и на киностудии "Узбекфильм". С 1987 года проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР в артиллерийской дивизии под Ашхабадом в Туркмении. Демобилизовавшись в 1989 году, перебрался в Москву.

 

Сегодня он является одним из ведущих режиссеров Казахстана и России.


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