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  • 17 июнь 2021 9:22
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В Узбекистане онлайн-прием документов в вузы начнется с 20 июня

В Узбекистане онлайн-прием документов в вузы начнется с 20 июняВ Узбекистане онлайн-прием документов в вузы начнется с 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

 

Отмечается, что параметры приема будут утверждены в течение двух недель на основании дополнительного государственного гранта.

 

По прогнозам экспертов, в этом году заявления подадут более 1,5 млн абитуриентов, а общая квота приема в вузы увеличится на 13% по сравнению с прошлым годом и достигнет 181 тысячи.

 

Также в этом году впервые выделят 500 государственных грантов по 22 направлениям в 9 негосударственных вузах.


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