Узбекистанцы благодаря Google смогут использовать свои смартфоны в качестве мини-сейсмометров

Google расширила свою систему оповещения о землетрясениях на Android на ряд новых стран, включая Узбекистан. В случае землетрясения Google отправит оповещение о нем за определенное время до того, как оно достигнет вашего района, сообщает Podrobno.uz.

Телефон на Android способен стать "мини-сейсмометром", потому что у него есть акселерометр – функция, которая определяет вращение устройства. Android использует данные с акселерометра, чтобы понять дрожит ли телефон. Смартфоны Android достаточно чувствительны, чтобы обнаружить волны землетрясения. Они в состоянии обнаружить оба типа волн – Р-волны и S-волны.

Р-волна (первичная волна) – первая и самая быстрая волна из эпицентра землетрясения. S-волна (вторичная волна) медленная, но более сильная. Система Google способна обнаружить обе эти волны. Зачастую люди не чувствуют P-волну, но система обнаружит ее и подаст сигнал приготовиться к S-волне.

Идея о создании системы предупреждения о землетрясениях, использующей данные с акселерометров, встроенных во многие современные смартфоны, появилась в Google четыре с половиной года назад.

Акселерометры в смартфонах сейчас используются в основном для того, чтобы различать жесты и определять, в горизонтальном или вертикальном положении находится устройство. В компании изучили данные, записываемые акселерометрами во время землетрясений, и обнаружили, что эти данные могут предупредить о землетрясении почти за минуту до его начала.

Система пока может отличать землетрясения от обычных вибраций и ударов, только если смартфон лежит неподвижно и подключен к зарядному устройству. Кроме того, пользователь должен дать разрешение на передачу данных в Google. Если смартфон обнаружит что-то похожее на землетрясение, он отправит данные о местоположении (с точностью до города). Когда данные придут как минимум с нескольких сотен устройств, система сможет определить положение эпицентра и силу землетрясения.

Включить предупреждение можно, проделав следующие манипуляции: Settings > Location > Advanced > Earthquake Alerts.