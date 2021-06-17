В целях развития туристического потенциала Джизакской и Навоийской областей на Айдар-Арнасайской озерной системе и озере Тудакуль создадут зону отдыха. Там планируют построить гостиницы и спортивные объекты. Соответствующее постановление приняло правительство.

Документом утверждена концепция развития туризма на территории рекреационных озер на 2021-2025 годы.

Передача земельных участков на этой территории предпринимателям, реализация на них строительно-монтажных проектов подлежит обязательному согласованию с Министерством туризма и спорта.

Реализация концепции будет проходить в три этапа, каждый из которых рассчитан на 5 лет.

На первом этапе на территории создадут 6 объектов размещения общей вместимостью 204 места, а также объекты экотуризма, охоты и отдыха на воде.

На втором этапе на территории площадью 33 тысячи гектаров вокруг Айдаркуля будут построены новые туристические зоны, объекты размещения, медицинские учреждения, спортивные объекты.

И на последнем этапе создадут объекты размещения на 300 мест и площадки для проведения спортивных мероприятий, построят парковку на 1 200 мест и торговую зону.

Территория рекреационных озер и 271 км дорог, ведущих к ней, отремонтируют.

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