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  • 17 июнь 2021 9:09
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Частным вузам предоставят 500 грантов, земли для общежитий выделят через аукцион

Частным вузам предоставят 500 грантов, земли для общежитий выделят через аукционВ 2021 году девять частных высших образовательных учреждений Узбекистана получат 500 государственных грантовых мест для обучения студентов по 22 направлениям. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в среду, посвящённом реформам в сфере высшего образования.

 

Как передаёт журналистка телеканала «Узбекистан 24» Азиза Курбанова, глава государства поручил премьер-министру Абдулле Арипову в двухнедельный срок утвердить параметры приёма студентов по дополнительной грантовой основе.

 

Глава государства также объявил, что в 2021 году квота на приём в вузы будет увеличен на 13% — до 181 тысячи. Ожидается, что документы для поступления подадут более 1,5 млн абитуриентов. При этом сам процесс подачи документов в режиме онлайн начнётся в течение пяти дней.

 

Президент также остановился на вопросе обеспечения студентов общежитиями. Шавкат Мирзиёев сказал, что за счёт увеличения количества мест в общежитиях дополнительно создано 22 тысячи коек, покрытия арендной платы — ещё более 60 тысяч мест. Для продолжения этих мероприятий в текущем году из государственного бюджета будет выделено 50 млрд сумов.

 

«В настоящее время у студентов имеется спрос ещё на 149 тысяч мест. Данный проблемный вопрос можно быстро решить на основе частного партнёрства с предпринимателями», — сказал Шавкат Мирзиёев и подчеркнул, что на пустующих территориях вузов, а в которых нет — на расстоянии 1,5 км, предпринимателям через аукционы будут продаваться земли для строительства общежитий.

 

При этом по словам главы государства, ректоры вузов и хокимы областей должны будут заключить соглашения с предпринимателями сроком на 20 лет.

 

Объекты будут строиться с условием отвода первых двух этажей под бизнес (кроме предоставления развлекательных услуг), верхних этажей — для организации дешёвого жилья (хостелов). Половина расходов студентов на жильё будет покрываться из бюджета, указал президент.

 

«Для предпринимателя — это гарантированный клиент, для бизнеса на первом и втором этажах — крупный рынок, для студента — удобные и дешёвые условия, а для вуза — экономия средств и возможность их направления на повышение качества образования», — пояснил Шавкат Мирзиёев.

 

Президент поручил хокимам областей в недельный срок определить земли под строительство общежитий и выставить их на аукцион.

 

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