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  • 16 июнь 2021 9:15
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Узбекистан не смог выйти на чемпионат мира по футболу

Узбекистан не смог выйти на чемпионат мира по футболу

Сборная Узбекистан по футболу не смогла пробиться на чемпионат мира 2022 года, потерпев поражение от команды Саудовской Аравии. Матч последнего тура азиатского отборочного турнира, прошедший в ночь на 16 июня в Эр-Рияде, завершился со счётом 3:0. Об этом сообщает gazeta.uz.

 

Полузащитник Салман аль-Фарадж оформил дубль в первом тайме, забив на 25-й и 33-й минутах (в первом матче с Узбекистаном этот футболист также забивал два гола). Во второй половине матча полузащитник Али Аль-Хассан сделал счёт разгромным.

 

Во втором раунде отборочного турнира в 8 группах по 5 команд провели двухкруговые турниры, которые одновременно являются этапом отбора к Кубку Азии 2023. Победители групп, а также лучшие 4 команды из занявших вторые места напрямую выходят в финальную часть Кубка Азии, а также в третий раунд отбора к чемпионату мира. Узбекистан не смог попасть в список 13 команд (хозяин турнира Катар занял первое место в своей группе), которые прошли в третий раунд.

 

Напомним, национальная сборная Узбекистана на отборочному турнире к ЧМ-2018 года преодолела второй раунд отбора, но в итоге всё равно не смогла квалифицироваться на мундиаль.


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