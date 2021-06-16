В Узбекистане упростили процедуру получения гражданства, сообщает Podrobno.uz.

Это предусмотрено законом "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Узбекистан "О гражданстве Республики Узбекистан", который накануне подписал Шавкат Мирзиёев.

Среди основных изменений:

·вводятся механизмы признания гражданства Узбекистана за лицами без гражданства, зарегистрированными по месту постоянного проживания в республике до 1 января 2005 года, или последние 15 лет постоянно проживавшими на территории страны;

·определяется порядок, согласно которому при отсутствии документов, необходимых для признания гражданства Узбекистана, установление данных фактов осуществляется через суд;

·устанавливается положение о признании ребенка гражданином Узбекистана при признании гражданином Узбекистана одного из его родителей;

Лицу, которое приобрело в установленном порядке гражданство республики, выдаются следующие документы:

·органом внутренних дел – идентификационная карта гражданина Узбекистана или другой документ, подтверждающий наличие гражданства республики;

·консульским учреждением – биометрический паспорт гражданина Узбекистана для выезда за границу или другой документ, подтверждающий наличие гражданства республики.

Планируется, что благодаря изменениям гражданство смогут получить свыше 20 тысяч человек, уже долгое время проживающие в республике.