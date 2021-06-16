«Uzbekistan Airways» возобновила рейсы в аэропорт «Домодедово»

С 15 июня «Uzbekistan Airways» возобновила полеты в московский аэропорт «Домодедово». Первый рейс был выполнен по маршруту Ташкент – Москва.

Как передает UzReport, по прилету в Москву была организована торжественная церемония встречи рейса. В ней приняли участие первый зампредседателя правления АО «Uzbekistan Airways” Умид Хусанов и директор Московского аэропорта "Домодедово" Андрей Павлов.

В честь значимого события для пассажиров и гостей аэровокзала приготовили насыщенную праздничную программу: национальные танцы от коллектива «Бахор» и узбекские песни в исполнении ансамбля «Уч-Кудук». Пассажирам вручили сладкие сюрпризы.

Отмечается, что в ближайшее время «Uzbekistan Airways» планирует расширить коммерческие соглашения с авиакомпаниями, базирующиеся в аэропорте Домодедова для расширения географии полётов и увеличения туристического потока между странами.

Напомним, ранее авиакомпания предоставила пассажирам возможность возврата билетов в связи с изменениями маршрута приземления самолета в Москве.