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  • 16 июнь 2021 9:01
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«Uzbekistan Airways» возобновила рейсы в аэропорт «Домодедово»

«Uzbekistan Airways» возобновила рейсы в аэропорт «Домодедово»С 15 июня «Uzbekistan Airways» возобновила полеты в московский аэропорт «Домодедово». Первый рейс был выполнен по маршруту Ташкент – Москва.

 

Как передает UzReport, по прилету в Москву была организована торжественная церемония встречи рейса. В ней приняли участие первый зампредседателя правления АО «Uzbekistan Airways” Умид Хусанов и директор Московского аэропорта "Домодедово" Андрей Павлов.

 

В честь значимого события для пассажиров и гостей аэровокзала приготовили насыщенную праздничную программу: национальные танцы от коллектива «Бахор» и узбекские песни в исполнении ансамбля «Уч-Кудук». Пассажирам вручили сладкие сюрпризы.

 

Отмечается, что в ближайшее время «Uzbekistan Airways» планирует расширить коммерческие соглашения с авиакомпаниями, базирующиеся в аэропорте Домодедова для расширения географии полётов и увеличения туристического потока между странами.

 

Напомним, ранее авиакомпания предоставила пассажирам возможность возврата билетов в связи с изменениями маршрута приземления самолета в Москве.


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