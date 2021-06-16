Обсуждается введение новых ограничений на курение и употребление алкоголя

На заседании фракции Народно-демократической партии Узбекистана депутаты концептуально приняли в первом чтении проект закона «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Документом предлагается расширить ограничения, касающиеся реализации алкоголя и табака, а также устройств, предназначенных для употребления табачной и никотиновой продукции. В частности, электронные сигареты, никотиновые жидкости, табачные изделия, системы нагрева табака, приборы для потребления табака и никотина (включая кальяны) предлагается приравнять к табачным изделиям с применением всех соответствующих ограничений. В связи с этим расширяется перечень уполномоченных государственных органов, определяются их полномочия и обязанности, права и обязанности граждан.

Кроме того, закон должен определить чёткий перечень общественных мест, где будет запрещено употребление алкоголя и курение, а к специально отведённым для этого локациям будут предъявлены минимальные требования.

В документ также включены обязанности производителей алкоголя и табака. К примеру, на упаковках табачной продукции площадь места, отведённого для медицинского предупреждения, увеличивается с 40 до 65%.

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