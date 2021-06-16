» » » В Узбекистане снимают новый фильм о Сардобинской трагедии
﻿
  • 16 июнь 2021 8:58
  • 32

В Узбекистане снимают новый фильм о Сардобинской трагедии

В Узбекистане снимают новый фильм о Сардобинской трагедииПо заказу Агентства кинематографии Узбекистана ГУП «Студия документальных и хроникальных фильмов» снимает документальный фильм «Сардоба сабоғи».

 

Фильм посвящен техногенной катастрофе, произошедшей 1 мая 2020 года на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области.

 

Как сообщает «Даракчи», съемочные работы ведутся в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтинском районах Сырдарьинской области. Фильм рассказывает историю эвакуированных жителей, военнослужащих, спасателей принимавших участие в эвакуации и соотечественников, которые помогли пострадавшим.

 

Режиссер и автор сценария Абдусамад Саломов.

 

По его словам, цель фильма - рассказать о терпении и выдержке, твердой воле, солидарности наших соотечественников. А идея фильма заключается в том, что случившаяся трагедия стала уроком для всех нас.


Похожие статьи:
﻿
Художественный фильм «Илхак» переведен на таджикский язык

Художественный фильм «Илхак» переведен на таджикский язык

Новости Узбекистана
﻿
Хилол Насимов снимет двухсерийный фильм

Хилол Насимов снимет двухсерийный фильм "Граница"

Новости Узбекистана
﻿
По заказу

По заказу "Узбеккино" будет снят фильм о женщинах-врачах

Новости Узбекистана
﻿
Фильмы

Фильмы "Бунт невесток" и "Горькая ягода" оцифрованы и возвращены в Узбекистан

Новости Узбекистана
﻿
Известный австралийский режиссер Людовик Пето снимет документальный фильм об Узбекистане

Известный австралийский режиссер Людовик Пето снимет документальный фильм об Узбекистане

Новости Узбекистана / Культура
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика