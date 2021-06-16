В Узбекистане снимают новый фильм о Сардобинской трагедии

По заказу Агентства кинематографии Узбекистана ГУП «Студия документальных и хроникальных фильмов» снимает документальный фильм «Сардоба сабоғи».

Фильм посвящен техногенной катастрофе, произошедшей 1 мая 2020 года на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области.

Как сообщает «Даракчи», съемочные работы ведутся в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтинском районах Сырдарьинской области. Фильм рассказывает историю эвакуированных жителей, военнослужащих, спасателей принимавших участие в эвакуации и соотечественников, которые помогли пострадавшим.

Режиссер и автор сценария Абдусамад Саломов.

По его словам, цель фильма - рассказать о терпении и выдержке, твердой воле, солидарности наших соотечественников. А идея фильма заключается в том, что случившаяся трагедия стала уроком для всех нас.