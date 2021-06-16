Получение медицинских ордеров переведут в электронную форму

В Узбекистане порядок выдачи ордеров на бесплатное лечение планируется перевести в электронную форму. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил министра здравоохранения Абдухаким Хаджибаев по итогам презентации проектов в сфере здравоохранения президенту в понедельник. Об этом пишет gazeta.uz.

Ордер (направление) на стационарное льготное (бесплатное) лечение в утвержденной форме выдаётся при наличии соответствующих медико-социальных показаний, решением медицинской-отборочной комиссии областных, районных (городских) медицинских объединений. Порядок выдачи ордеров

Глава Минздрава отметил, что в текущей системе ордеров для госпитализации пациентов распространена коррупция.

«Сейчас у нас во многих специализированных [медицинских] центрах, республиканских и областных центрах есть ордерная система по госпитализации пациентов. Не нужно скрывать, что здесь есть много коррупционных случаев. Поэтому дано конкретное поручение по абсолютному отказу от этой ордерной системы и внедрить новую, современную систему электронной очереди, исключающая человеческий фактор», — заявил он.

По словам министра, «народ должен знать, что здесь не будет никакой коррупции».

«Будет создана возможность для того, чтобы в определённое время пройти лечение в той больнице, которую они хотят», — заявил он.

Напомним, указом президента от 5 мая 2021 года (УП-6221) Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов поручено до 1 ноября 2021 года внедрить систему выдачи ордера, предоставляющего право на получение бесплатной медицинской помощи, с применением информационных технологий. При этом необходимо предусмотреть:

·определение нуждающихся семей в соответствии с информационной системой «Единый реестр социальной защиты»;

·установление Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством финансов для лиц льготной категории перечня заболеваний, которые лечатся за счет средств Государственного бюджета, а также объема медицинских услуг и уровня медицинского учреждения;

·порядок, при котором медицинская и другая помощь, оказываемая лицам льготной категории вне перечня заболеваний, объема и типа гарантированных государством медицинских услуг, рассчитывается дополнительно, а также оплачивается ими в установленном порядке.

Министерству финансов для выдачи ордеров на бесплатное лечение в республиканских специализированных медицинских центрах поручено выделить в 2021 году за счёт средств, предусмотренных в бюджетных параметрах для мероприятий по социально-экономическому развитию территорий на основании поручений президента, дополнительно 80 млрд сумов.