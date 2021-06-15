В Узбекистане в ближайшее время планируется снизить стоимость тонировки, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные депутата Дониера Ганиева.

"Похоже, в ближайшее время в вопросе тонировки произойдут положительные изменения. Хотя я не ожидаю полного снятия ограничений на тонировку автомобильных стекол, я все же надеюсь, что цены, установленные на тонировку, будут значительно снижены", – отметил депутат.

По словам Ганиева, он и его коллега Бахром Рахмоналиев подготовили несколько предложений по снижению стоимости тонировки и, прежде чем отправить их на рассмотрение правительства, обратились за комментариями в МВД.

В правоохранительном ведомстве депутатам сообщили, что на сегодня Администрацией президента уже разработан проект постановления о снижении стоимости тонировки, а МВД внесло свои рекомендации в этот документ.

Напомним, что в начале октября прошлого года в стране снизили стоимость тонировки задних боковых стекол. Для физических лиц она составила 5 БРВ (1 миллион 225 тысяч сумов). Ранее эта стоимость равнялась 10 БРВ. Ставка для юрлиц осталась без изменений – 10 БРВ.

Также осталась без изменений стоимость тонировки всех боковых окон, и передних, и задних, для физических и юридических лиц в размере 50 БРВ (12 250 000 млн сумов).