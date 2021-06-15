В Узбекистане законодательно утвердят перечень общественных мест, в которых запрещено употребление алкоголя и табачных изделий, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные нижней палаты парламента.

Это предусмотрено проектом закона "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции", который сейчас проходит фракционные чтения.

В рамках документа электронные системы поставки никотина (электронные сигареты), никотиновые жидкости, табачные изделия, системы нагрева табака, приборы для потребления табака и никотина (включая кальяны) будут приравнены к табачным изделиям, и ожидается, что к ним будут применяться все ограничения на табачные изделия. Также расширяется перечень уполномоченных государственных органов, определяются их полномочия и обязанности, права и обязанности граждан.

Наряду с этим, документом определяется четкий перечень общественных мест, в которых запрещено употребление алкоголя и табачных изделий, вводятся минимальные требования к специальным местам для курения, назначаются лица, ответственные за соблюдение установленных правил.