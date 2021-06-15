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  • 15 июнь 2021 10:23
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Число абонентов мобильной связи приблизилось к 27 миллионам

Число абонентов мобильной связи приблизилось к 27 миллионамКоличество абонентов мобильной связи в Узбекистане на 1 апреля составило 26,95 миллиона, сообщили в Государственном комитете по статистике. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 2,63 миллиона (10,8%).

 

По данным Госкомстата, 24,79 миллиона держателей SIM-карт являются физическими лицами. За год их число выросло на 1,42 миллиона человек (6,1%). Показатель обеспеченности населения мобильной связью составляет 72 единицы на каждые 100 человек.

 

Динамика роста количества абонентов:

·1 апреля 2019 года — всего 21,9 миллиона, физических — 21,3 миллиона;

·1 апреля 2020 года — всего 24,3 миллиона, физических — 23,3 миллиона;

·1 апреля 2021 года — всего 26,9 миллиона, физических — 24,7 миллиона.

 

В Госкомстате также сообщили, что за первые четыре месяца этого года в Узбекистан импортировано 628,8 тысячи мобильных телефонов на 45,4 млн долларов. За аналогичный период прошлого года было завезено на 399,5 тысячи меньше аппаратов.

 

В сообщении отмечается, что телефоны завезены из 10 стран, больше всего — из Китая (422 тысячи), Вьетнама (72 тысячи) и Казахстана (63 тысячи).

 

ИСТОЧНИК


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