В Душанбе открылся Национальный выставочный зал Made in Uzbekistan

В Душанбе открылся Национальный выставочный зал (шоурум) Made in Uzbekistan, где свою продукцию представили производители 15 отраслей Узбекистана, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Мининвествнешторга.

Площадь шоурума, который будет работать на постоянной основе, составляет 600 квадратных метров, а номенклатура товаров включает в себя образцы продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, индустрии строительных материалов, а также текстиль и готовую одежду, кожаные аксессуары и обувь различного назначения, шелковые ткани и изделия, электронику и бытовую технику, мебель, сантехнику и ювелирные изделия.

Являясь выставочным пространством, шоурум одновременно выполняет функцию площадки для проведения переговоров и налаживания прямых связей между производителями и заказчиками. Здесь же обсуждаются перспективы развития промышленной кооперации и создания совместных производств с учетом местной сырьевой базы и потребностей рынка.

Рынок Таджикистана, по мнению узбекских производителей, обладает хорошим потенциалом для развития. Уже в первые дни работы шоурума наблюдается острый интерес посетителей – как покупателей, так и потенциальных деловых партнеров.

Некоторые из производителей строительных материалов и продукции из кожи уже достигли предварительных договоренностей о поставках продукции в Таджикистан – в ближайшее время будут согласованы твердые экспортные контракты.

Шоурум призван стать эффективным инструментом для развития торговых отношений между Узбекистаном и Таджикистаном и ознакомления таджикских деловых кругов с промышленным потенциалом нашей страны.